Поранена внаслідок російського обстрілу Києва 7-річна дівчинка в "Охматдиті". Її прооперували. ФОТО

Зранку, 26 червня, дівчинку з мінно-вибуховими травмами середнього ступеня тяжкості було доставлено до лікарні "Охматдит".

Як інформує Цензор.НЕТ, про стан дівчинки розповіли у національній дитячі лікарні "Охматдит".

"Дитина отримала поранення внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку у Києві. Рятівники дістали дитину з-під завалів та доправили в НДСЛ "Охматдит". Дівчинка прибула до лікарні у свідомості. Спеціалісти Охматдиту встановили у дитини численні рани, забиття та садна. Дівчинці була надана висококваліфікована медична допомога. Дитину прооперували, зараз вона знаходиться в стабільному стані. Її життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

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