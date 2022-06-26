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Поранена внаслідок російського обстрілу Києва 7-річна дівчинка в "Охматдиті". Її прооперували. ФОТО

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Зранку, 26 червня, дівчинку з мінно-вибуховими травмами середнього ступеня тяжкості було доставлено до лікарні "Охматдит".

Як інформує Цензор.НЕТ, про стан дівчинки розповіли у національній дитячі лікарні "Охматдит".

Поранена внаслідок російського обстрілу Києва 7-річна дівчинка в Охматдиті. Її прооперували 01

"Дитина отримала поранення внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку у Києві. Рятівники дістали дитину з-під завалів та доправили в НДСЛ "Охматдит". Дівчинка прибула до лікарні у свідомості. Спеціалісти Охматдиту встановили у дитини численні рани, забиття та садна. Дівчинці була надана висококваліфікована медична допомога. Дитину прооперували, зараз вона знаходиться в стабільному стані. Її життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

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Поранена внаслідок російського обстрілу Києва 7-річна дівчинка в Охматдиті. Її прооперували 02
Поранена внаслідок російського обстрілу Києва 7-річна дівчинка в Охматдиті. Її прооперували 03

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Топ коментарі

  • saimansay
    Це Християнська любов.
    Швидкого одужання.
    Смерть - гундяевськім язічнікам.
  • Ksenia VB
    Давно з лікарні ?
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    на Роzzии нет офицеров - давно уже остались одни прдсы тупорылые, с единственной извилиной, и той - от фуражки
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