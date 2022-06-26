Обстріл Чернігівщини. Зруйноване сховище з зерном та пошкоджена техніка аграріїв, - ДПСУ. ФОТО

Рашисти завдали удару по агропідприємству на Чернігівщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДПСУ.

"На фото зруйноване сховище з зерном та пошкоджена сільгосптехніка. Ворог нищить зерно тогорічного врожаю і перешкоджає збору цьогорічного", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ангари та техніка аграріїв також зазнали руйнування як від влучання осколків, так і від спричиненої розривами пожежі.











