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Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю "Гластонбері" з українським прапором. ФОТОрепортаж

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Культовий співак, один з лідерів гурту Beatles Пол Маккартні продемонстрував свою солідарність з Україною, вийшовши на сцену всесвітньо відомого британського фестивалю "Гластонбері" з українським прапором.

Для українських музикантів на фестивалі це було більше, ніж просто жест, повідомляє кореспондент ВВС Марк Савадж, пише Цензор.НЕТ.

Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю Гластонбері з українським прапором 01
Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю Гластонбері з українським прапором 02
Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю Гластонбері з українським прапором 03

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Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю Гластонбері з українським прапором 04
Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю Гластонбері з українським прапором 05

"Для солдатів, для людей в Україні та в усьому світі, коли ваші великі зірки тебе підтримують і розуміють, це свідчить про те, що на твоєму боці правда, - каже Марко Галаневич з фолк-квартету DakhaBrakha. - Це дає нам натхнення триматися".

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Гурт Kalush Orchestra, який представляв Україна на Євробаченні-2022 та переміг в конкурсі, також подякував зірці за підтримку.

Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю Гластонбері з українським прапором 06

"Багато людей стежать за своїми кумирами та слухають їх, тому коли такі суперзірки, як він, висловлюють свою підтримку Україні, вони дійсно допомагають нам просувати нашу справу", – каже фронтмен Олег Псюк.

Обидва гурти виступили на фестивалі в ці вихідні, розповідаючи світові про спротив своєї країни та здобуваючи фанатів на цьому шляху.

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Топ коментарі

  • ilona ilona f6b10bae
    На самом деле в британском обществе действительно очень сильна поддержка Украины. Недавно путешествовала по Уэльсу, так там в каждом городе и маленьком городочке на одну улицу 2-3 флага украинских висит на зданиях, у мерии, кафе, ресторанах, магазчиках, жилых домиках ..везде
  • Семен Шкаралупа
  • Amber
    Весь цивілізований світ підтримує Украіну і це дуже приємно ,👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
    а мордор в ізоляціі , так як ця кацапська мразота вже всіх дістала і має згинути із мапи світу !!
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