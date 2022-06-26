Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю "Гластонбері" з українським прапором. ФОТОрепортаж
Для українських музикантів на фестивалі це було більше, ніж просто жест, повідомляє кореспондент ВВС Марк Савадж, пише Цензор.НЕТ.
"Для солдатів, для людей в Україні та в усьому світі, коли ваші великі зірки тебе підтримують і розуміють, це свідчить про те, що на твоєму боці правда, - каже Марко Галаневич з фолк-квартету DakhaBrakha. - Це дає нам натхнення триматися".
Гурт Kalush Orchestra, який представляв Україна на Євробаченні-2022 та переміг в конкурсі, також подякував зірці за підтримку.
"Багато людей стежать за своїми кумирами та слухають їх, тому коли такі суперзірки, як він, висловлюють свою підтримку Україні, вони дійсно допомагають нам просувати нашу справу", – каже фронтмен Олег Псюк.
Обидва гурти виступили на фестивалі в ці вихідні, розповідаючи світові про спротив своєї країни та здобуваючи фанатів на цьому шляху.