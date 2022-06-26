Іспанські ЗРК розгорнули в Латвії для посилення захисту Балтійського регіону на тлі війни в Україні. ФОТО

Батарею іспанських зенітно-ракетних комплексів NASAMS 26 червня розгорнули на території військової авіабази в Ліелварді в Латвії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Національних збройних сил Латвії.

ЗРК розгорнуто "у відповідь на необхідність посилення обороноздатності Балтійського регіону після повномасштабного російського вторгнення в Україну".





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Як передає Delfi, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що разом із союзниками по НАТО країна починає формувати бригаду міжнародних сил.

"Ще до Мадридського саміту було зрозуміло, що наші союзники готові відповісти на сьогоднішні виклики безпеки у Балтійському регіоні. Розгортання сучасних систем протиповітряної оборони у Латвії завдяки рішучості уряду Іспанії є чітким підтвердженням того, що наша оборона та безпека відповідають інтересам усього Альянсу", - заявив Пабрікс.

Разом із ЗРК до Латвії прибули 85 солдатів, які приєдналися до приблизно 500 бійців збройних сил Іспанії, що вже перебувають у країнах Балтії.

Батарея норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS є системою ППО середньої дальності з радіусом дії до 100 кілометрів, до складу входять ракети, радіолокаційна станція, командний склад, а також обслуговуючий персонал у підрозділах по 100 осіб.

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