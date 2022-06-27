З Антарктиди на фронт: офіцер 28-ї ОМБр Андрій Зотов перетнув світ, щоб обороняти Батьківщину. ФОТОрепортаж

Офіцер 28 ОМБр Андрій Зотов перетнув світ, щоб обороняти Батьківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Про повномасштабне вторгнення Росії морський біолог Андрій Зотов дізнався, перебуваючи у складі експедиції на антарктичній станції Академіка Вернадського.

"Я передав свої дослідження колегам, узгодив плани з керівництвом станції та вирушив у дорогу. Спочатку до Аргентини в Ушуаю, тоді в Буенос-Айрес, звідти через океан до Амстердаму, до Варшави, потім до Пшемисля і от нарешті я у Львові", - розповідає про шлях додому військовий.

Як зазначається, у 2014-2015 роках старший лейтенант Андрій Зотов обороняв Україну від російських загарбників на сході. А нині він - командир роти у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.

"Хоч ми й були тоді в різних гарячих точках, але зараз масштаб ліній зіткнення значно більший. Ворог використовує усю потужність, але перемога обов’язково за нами!" - переконаний воїн.











