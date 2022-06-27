"За нашу і вашу свободу": Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 червня у Варшаві відкриється виставка, на якій продемонструють російську техніку, знищену чи захоплену силами оборони України під час відсічі збройної агресії РФ.