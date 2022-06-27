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"За нашу і вашу свободу": Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 27 червня у Варшаві відкриється виставка, на якій продемонструють російську техніку, знищену чи захоплену силами оборони України під час відсічі збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони. 

Серед експонатів: 

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 01основний бойовий танк російської армії – Т72Б;

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 01152-мм САУ "Мста-С";

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 01зразки снарядів РСЗВ "Ураган" та "Смерч";

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 04
За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 05
За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 06
За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 07

"Всі охочі зможуть побачити на виставці "За нашу і вашу свободу" на Замковій площі польської столиці вже сьогодні о 09:30", - йдеться у повідомленні.

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Учасники церемонії відкриття:

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 08заступник міністра оборони України Ганна Маляр;

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 08керівник Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща - міністр Міхал Дворчик;

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 08державний секретар Міністерства національного оборони Республіки Польща Войцех Скуркевич;

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 08тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща Олег Куць.

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Без маляр вже і діти не хрестяться.
  • KosAn30 JT26
    Та не скажи эта лупатая поболее вересчучки бесит)
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Полякам надо знать, бо не дай бог шо, Польша будет следующей. В их интересах, чтоб мы уничтожили кацапов
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