Новини Фото • Війна

Окупанти вкрали на Харківщині тягу та вагони "УЗ" і зробили з них "новий бронепоїзд", - ЗМІ. ФОТО

14 83525
Рашисти для війни проти України пригнали "новий" бронепотяг "Єнісей", начебто призначений для ведення інженерної розвідки та доставки боєприпасів до лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Defense Express".

Окупанти вкрали на Харківщині тягу та вагони УЗ і зробили з них новий бронепоїзд, - ЗМІ 01

"У першу чергу "Єнісей" призначений саме для ведення бойових дій при охороні ворожих комунікацій. На це вказує не тільки той факт, що в "голові" поїзда стоїть платформа із ЗУ-23-2, що слугує в першу чергу саме як протипіхотна зброя. Але й також – що друга платформа з БМП-2 має апарель для з’їзду, щоб за потреби ця бойова машина піхоти могла "кружляти" навколо панцерника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За нашу і вашу свободу": Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві. ФОТОрепортаж

За інформацією " Defense Express", росыяни "прямо визнають, що для побудови бронепоїзда "Єнісей" рашисти вкрали контейнери, тепловози та рухомий склад в "Укрзалізниці" на Харківщині". Заявлена схема поїзда – два маневрові тепловози типу ЧМЕ3, вісім вагонів (із яких чотири – платформи із БМП-2 та ЗУ-23-2).

Окупанти вкрали на Харківщині тягу та вагони УЗ і зробили з них новий бронепоїзд, - ЗМІ 02

Теоретично, для перевезення вантажів є два криті вагони-"товарняки". Але у виданні зазначають, що і в "товарняках" рашисти обладнали вогневі точки, і в таких критих вагонах збираються возити наприклад боєприпаси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Велика Росія" краде вцілілі тролейбуси в Маріуполі, - Зеленський

ЗМІ пише, що у потяга є найвразливіше місце.

Окупанти вкрали на Харківщині тягу та вагони УЗ і зробили з них новий бронепоїзд, - ЗМІ 03

"Між колісними парами тепловоза є паливний бак (чорного кольору), в який заливається дизельне пальне, і цей бак не захищено ніяк. Усе, що над колесами в тепловозі ЧМЕ3 – це або силова установка, або кабіна екіпажу. Оцей захист бронелистами на тепловозі – це скоріше із розряду "мангалів" на танках, в сенсі – дає екіпажу психологічне відчуття "захищеності", але не витримує зустрічі з NLAW чи Javelin, або ж іншими системами протитанкового озброєння", - підкреслили у "Defense Express".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Alex NV
    про тачанки ще забули
  • Garry Grant
    Очередная идиотская поделка в стиле мангала на танках. Ну чистые долбо@бы. Реально,кацапское стадо живет в парадигме 100летней давности. Треш.))
  • 5 копійок
    Наш паравоз впєрьод лєтіт, в камунє астановка...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини