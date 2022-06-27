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Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

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Мешканці окупованого армією РФ Маріуполя змушені ставити на вулицях пастки на голубів, щоб не померти з голоду.

Про це пише видання Zn.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мешканцям міста катастрофічно бракує їжі. Дійшло до того, що вони змушені ставити на вулицях пастки для голубів, щоби не померти з голоду", - йдеться у повідомленні.

Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ 01

Пастка на голубів в окупованому Маріуполі

Журналісти зазначають, що люди змушені готувати на багатті, а відтак - зберігать в під'їздах хмиз. Коли його нема, в хід ідуть дерев’яні меблі й книги.

Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ 02Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ 03Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ 04

На подвір'ях багато розбитих машин. Їхні власники залишають записки про те, що власник автомобіля в місті, щоб його не вкрали чи не відвезли на звалище.

Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ 05

Єдиним варіантом помитися для більшості маріупольців залишається громадський душ. Або як називають це місце окупанти: "Пункт помывки".

Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ 06
Помитися можна лише у громадських душах

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Освобождение по-кацапски.
  • V Vv 00263b4f
    Интересно, а сколько из тех, кто кричал "Путин введи!" сейчас осталось в Марике? И сколько из нихвыехало на Запад?
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