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Перейшов на бік ворога у 2014: капітану ракетного катера РФ, який обстрілює Україну, повідомлено про підозру у держзраді. ФОТО

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Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану 3 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. Наразі він командує російським ракетним катером "Вышний Волочёк".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Перейшов на бік ворога у 2014: капітану ракетного катера РФ, який обстрілює Україну, повідомлено про підозру у держзраді 01

"У 2014 році офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині. Присягнувши збройним силам РФ, капітан продовжив службу в російському чорноморському флоті. Наразі дезертир командує ракетним катером "Вышний Волочёк" та з Чорного моря обстрілює ракетами мирні території України", - йдеться у повідомленні.

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Перейшов на бік ворога у 2014: капітану ракетного катера РФ, який обстрілює Україну, повідомлено про підозру у держзраді 02
Перейшов на бік ворога у 2014: капітану ракетного катера РФ, який обстрілює Україну, повідомлено про підозру у держзраді 03
Перейшов на бік ворога у 2014: капітану ракетного катера РФ, який обстрілює Україну, повідомлено про підозру у держзраді 04

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Про що говорить останнє фото з ліжком? Де це?
  • Garry Grant
    Аналогичный вопрос. Но увидев на спине буквы ДБР понимаешь что это очередной треш и абсурд в исполнении конторы "рога и копыта".
  • Liya d21d54a3
    Чергова імітація брухливої "діяльності" нашим коштом, аби країну не боронити.
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