Перейшов на бік ворога у 2014: капітану ракетного катера РФ, який обстрілює Україну, повідомлено про підозру у держзраді. ФОТО
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Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану 3 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. Наразі він командує російським ракетним катером "Вышний Волочёк".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.
"У 2014 році офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині. Присягнувши збройним силам РФ, капітан продовжив службу в російському чорноморському флоті. Наразі дезертир командує ракетним катером "Вышний Волочёк" та з Чорного моря обстрілює ракетами мирні території України", - йдеться у повідомленні.
Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.