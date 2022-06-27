За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина. ФОТОрепортаж
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За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів. Окупанти вдарили авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ "Град", "Ураган" і "Смерч". Є вбиті та поранені мирні жителі.
"Ворог поцілив у міста Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, Мар’їнка, смт Райгородок, села Новолуганське, Малинівка, Катеринівка, Маяки, Карпівка. Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, школа, коксохімічний завод, гаражі", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що у селі Малинівка внаслідок обстрілу касетними снарядами поранено хлопчика 2012 року народження. Дитина перебуває в лікарні.