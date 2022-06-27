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"Оккупант, тебя ждет только смерть", - на Луганщині партизани розклеїли листівки. ФОТО

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Партизани розклеїли патріотичні листівки в окупованому Новопскові на Луганщині.

Відповідні фото опублікувала Луганська ОВА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Партизани Луганської області нагадали оккупантам та колаборантам в славному місті Новопсков, що на українській землі їх чекає тільки смерть!!! Луганська область не здається! Наші земляки чинять спротив ворогу та чекають на звільнення Луганщини. Новопсков - це Україна!", - йдеться в дописі.

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Оккупант, тебя ждет только смерть, - на Луганщині партизани розклеїли листівки 01
Оккупант, тебя ждет только смерть, - на Луганщині партизани розклеїли листівки 02
Оккупант, тебя ждет только смерть, - на Луганщині партизани розклеїли листівки 03

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