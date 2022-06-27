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Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь. ФОТОрепортаж

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Американський сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш відвідав Київщину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

За його словами, сенатор Ріш побував у Гостомелі й Ірпені, де "на власні очі побачив руйнування населених пунктів та наслідки злочинів російської армії".

"Також делегація побувала у Міжнародному аеропорту "Антонов", де рашисти зруйнували український літак "Мрія". Сенатор Джим Ріш був уражений побаченим", - написав Кулеба.

Він також висловив подяку міжнародним партнерам за потужну підтримку.

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Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь 01

Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь 02

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Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь 03

Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь 04

Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь 05

Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это очень правильное решение, показывать последствия кацапской оккупации.
  • Yuriy Smith
    може проєкт зробить, закону для Европи і Канади, члєнкєс запросить і члєнкинь, аналітеси зроблять доповідь до аналітикині Урсули фон дер Ляєн, так що добрє що приїхав, а не кривляеться, як Ермак.
  • Michael Oehlenschlaeger
    Очередной правильный дедок, но уж если вы приезжаете на эту кровавую "экскурсию", тогда тяните за собой, как минимум, по сотне тысяч тонн военной помощи, каждый! Хватит уже "запугивать" лендлизом.
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