Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь. ФОТОрепортаж

Американський сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш відвідав Київщину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

За його словами, сенатор Ріш побував у Гостомелі й Ірпені, де "на власні очі побачив руйнування населених пунктів та наслідки злочинів російської армії".

"Також делегація побувала у Міжнародному аеропорту "Антонов", де рашисти зруйнували український літак "Мрія". Сенатор Джим Ріш був уражений побаченим", - написав Кулеба.

Він також висловив подяку міжнародним партнерам за потужну підтримку.

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