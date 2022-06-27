Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь. ФОТОрепортаж
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Американський сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш відвідав Київщину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.
За його словами, сенатор Ріш побував у Гостомелі й Ірпені, де "на власні очі побачив руйнування населених пунктів та наслідки злочинів російської армії".
"Також делегація побувала у Міжнародному аеропорту "Антонов", де рашисти зруйнували український літак "Мрія". Сенатор Джим Ріш був уражений побаченим", - написав Кулеба.
Він також висловив подяку міжнародним партнерам за потужну підтримку.