Окупанти зруйнували понад 60 закладів та пам’яток культури на Луганщині, - Гайдай. ФОТО

Росіяни зруйнували понад 60 закладів та пам’яток культури на Луганщині. Руйнівний "руський мир" намагається стерти з мапи світу нашу історію, знищуючи заклади культури та пам’ятки архітектури Луганщини.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"До початку російського вторгнення ми мали 643 заклади культури. Близько 600 із них зараз перебувають під окупацією. Про поточний стан багатьох достеменно невідомо. Втім, офіційно зафіксовано повне руйнування 14 об’єктів. Ще 47 мають серйозні пошкодження. Більшість із них зруйновані на 70-90 відсотків. Зникає те, що покоління луганчан оберігало і чим всі ми пишалися. Як можна уявити Сєверодонецьк без будівлі драматичного театру чи музичного коледжу? Або Лисичанськ - без бельгійської спадщини? Хоча росіяни, напевно, уявляють, якщо цілеспрямовано все це руйнують. Як і ті, хто на них чекав та дочекався. Важко без болю дивитися на вщент вигорілі будинки на вулиці Дружби народів в Сєверодонецьку із мальовничою ліпниною, яка запам’яталася кожному з нас із дитинства. Скільки таких місць в інших населених пунктах - важко порахувати", - зауважує Гайдай.











Читайте на "Цензор.НЕТ": "Оккупант, тебя ждет только смерть", - на Луганщині партизани розклеїли листівки. ФОТО

Гайдай акцентував, що навіть храми, які підпорядковувалися московському патріархату, російська армія нищить, не замислюючись: "Їм непритаманні збереження історії та віра, якщо це не передбачено вказівками з Кремля. Їх навчили пишатися лише трьома-чотирма із декількох тисяч сторінок підручника історії. Про все інше ці нелюди не пам’ятають і намагаються, щоб забули і ми з вами".