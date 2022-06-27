Рятувальники евакуювали 16 осіб із зони проведення активних бойових дій на Донеччині, - ДСНС. ФОТО
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Рятувальниками із зони проведення активних бойових дій евакуйовано 16 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у телеграмі.
"Рятувальниками із зони проведення активних бойових дій евакуйовано 16 осіб, зокрема 15 осіб із с. Новоукраїнка Волноваського району (в тому числі 1 дитина та 4 особи з обмеженими можливостями) та 1 особа з смт Райгородок Краматорського району. Надано допомогу на залізничному вокзалі в м. Покровськ під час евакуації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом із 24 лютого рятувальниками Донеччини евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей понад 9300 осіб.