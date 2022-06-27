У лісі під Славутичем знайшли російську "Точку-У". ФОТО
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Сапери та члени територіальної оборони, які оглядають територію в лісах довкола Славутича, знайшли там збиту системою ППО російську ракету "Точка-У".
Про це повідомив мер міста Юрій Фомічев, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей "подарунок" руського міра лежить у нашому лісі ще з часів окупації. Ракета була збита нашою системою протиповітряної оборони і зараз не несе жодної загрози. Але нагадую містянам, що відвідувати ліси зараз категорично заборонено, адже таких "подарунків" може бути ще багато", - сказав мер.
За словами Фомічева, зараз члени територіальної оборони та сапери оглядають територію і розміновують та знешкоджують нерозірвані боєприпаси.