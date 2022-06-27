У лісі під Славутичем знайшли російську "Точку-У". ФОТО

Сапери та члени територіальної оборони, які оглядають територію в лісах довкола Славутича, знайшли там збиту системою ППО російську ракету "Точка-У".

Про це повідомив мер міста Юрій Фомічев, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей "подарунок" руського міра лежить у нашому лісі ще з часів окупації. Ракета була збита нашою системою протиповітряної оборони і зараз не несе жодної загрози. Але нагадую містянам, що відвідувати ліси зараз категорично заборонено, адже таких "подарунків" може бути ще багато", - сказав мер.

За словами Фомічева, зараз члени територіальної оборони та сапери оглядають територію і розміновують та знешкоджують нерозірвані боєприпаси.

Також читайте: "УЗ" призначила нові потяги між Черніговом і Славутичем та між Запоріжжям і Дніпром





