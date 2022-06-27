Новини Фото • Війна

У лісі під Славутичем знайшли російську "Точку-У". ФОТО

25 55929
Сапери та члени територіальної оборони, які оглядають територію в лісах довкола Славутича, знайшли там збиту системою ППО російську ракету "Точка-У".

Про це повідомив мер міста Юрій Фомічев, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей "подарунок" руського міра лежить у нашому лісі ще з часів окупації. Ракета була збита нашою системою протиповітряної оборони і зараз не несе жодної загрози. Але нагадую містянам, що відвідувати ліси зараз категорично заборонено, адже таких "подарунків" може бути ще багато", - сказав мер.

За словами Фомічева, зараз члени територіальної оборони та сапери оглядають територію і розміновують та знешкоджують нерозірвані боєприпаси.

Також читайте: "УЗ" призначила нові потяги між Черніговом і Славутичем та між Запоріжжям і Дніпром

У лісі під Славутичем знайшли російську Точку-У 01
У лісі під Славутичем знайшли російську Точку-У 02
У лісі під Славутичем знайшли російську Точку-У 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Igor Uh
    Павлуша долбойоб, ану розкажи як кацапи одразу в своїх телеграмах розганяли новину про точне влучання по військовим, а потім почали екстреного видаляти. Або розкажи про точки які були на параді в одному з кацапських міст.
  • Андрей Максимов ea238c91
    як швидко експерти з вакцинації стали військовими експертами
  • vismavista
    Жалко не установку
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини