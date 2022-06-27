Чинні санкції проти РФ варто зміцнювати газовим ембарго, - Порошенко зустрівся з головою Мюнхенської конференції Хойзгеном. ФОТОрепортаж

П'ятий президент Петро Порошенко під час зустрічі з головою Мюнхенської безпекової конференції Крістофом Хойзгеном закликав посилити санкційний тиск на РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Також вони обговорили "План Маршалла" для відбудови України.

"Докладно обговорили безліч питань міжнародного порядку денного, безпекових викликів Україні та світу, а також питання внутрішнього розвитку нашої держави. Більш обізнаного в нашій проблематиці, певне, й не знайти. Справжній союзник, друг України та вдумливий співрозмовник", - зазначив Порошенко.

За словами п'ятого президента, сторони докладно обговорили підходи до протистояння путінському режиму, припинення війни та перемоги України.

"Відзначили, що якщо чинні санкції поки що не призвели до змін у поведінці агресора, то слід їх зміцнювати, у тому числі завдяки газовому ембарго. Жодних компромісів у питанні запровадження руйнівних санкцій проти Росії, адже лише так можна розраховувати на перемогу у війні, яку почав Путін проти ЄС і всього світу", - додав лідер "ЄС".

Також Порошенко закликав заблокувати весь російський експорт - так, як західні країни робили це з яхтами російських олігархів.

"Рішуче засудили шантаж путінського режиму, який перетворив зерно на зброю, та наголосили на важливості деблокади українських портів та уникнення світової продовольчої кризи. Ми також обговорили потребу "Плана Маршалла" для післявоєнної відбудови України та підходи до його наповнення. Визнали, що має йтися не лише про фінансові ресурси, а й продовження глибинних реформ в Україні та про дотримання верховенства права і свободи слова", - підсумував п'ятий президент.

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