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Чинні санкції проти РФ варто зміцнювати газовим ембарго, - Порошенко зустрівся з головою Мюнхенської конференції Хойзгеном. ФОТОрепортаж

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П'ятий президент Петро Порошенко під час зустрічі з головою Мюнхенської безпекової конференції Крістофом Хойзгеном закликав посилити санкційний тиск на РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Також вони обговорили "План Маршалла" для відбудови України.

"Докладно обговорили безліч питань міжнародного порядку денного, безпекових викликів Україні та світу, а також питання внутрішнього розвитку нашої держави. Більш обізнаного в нашій проблематиці, певне, й не знайти. Справжній союзник, друг України та вдумливий співрозмовник", - зазначив Порошенко.

За словами п'ятого президента, сторони докладно обговорили підходи до протистояння путінському режиму, припинення війни та перемоги України.

"Відзначили, що якщо чинні санкції поки що не призвели до змін у поведінці агресора, то слід їх зміцнювати, у тому числі завдяки газовому ембарго. Жодних компромісів у питанні запровадження руйнівних санкцій проти Росії, адже лише так можна розраховувати на перемогу у війні, яку почав Путін проти ЄС і всього світу", - додав лідер "ЄС".

Також Порошенко закликав заблокувати весь російський експорт - так, як західні країни робили це з яхтами російських олігархів.

"Рішуче засудили шантаж путінського режиму, який перетворив зерно на зброю, та наголосили на важливості деблокади українських портів та уникнення світової продовольчої кризи. Ми також обговорили потребу "Плана Маршалла" для післявоєнної відбудови України та підходи до його наповнення. Визнали, що має йтися не лише про фінансові ресурси, а й продовження глибинних реформ в Україні та про дотримання верховенства права і свободи слова", - підсумував п'ятий президент.

Читайте: На шляху до ЄС ми маємо зробити кроки щодо законодавства про свободу ЗМІ і незалежності регулятора ЗМІ від діючої влади, - Порошенко

Чинні санкції проти РФ варто зміцнювати газовим ембарго, - Порошенко зустрівся з головою Мюнхенської конференції Хойзгеном 01
Чинні санкції проти РФ варто зміцнювати газовим ембарго, - Порошенко зустрівся з головою Мюнхенської конференції Хойзгеном 02
Чинні санкції проти РФ варто зміцнювати газовим ембарго, - Порошенко зустрівся з головою Мюнхенської конференції Хойзгеном 03

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Топ коментарі

  • Полина Золотая ab24ae81
    Євген Кошовий з "Кварталу 95" ледь не розревівся, виїхавши до Варшави Євген Кошовий розповів про свої відчуття, опинившись на концерті у Варшаві поруч з Оленою Кравець. Чи не найзворушливішим моментом у Варшаві стала зустріч "кварталівців" з Євгеном Кошовим, який не бачився з більшістю колег з самого початку війни. https://u-news.com.ua/130535-yevgen-koshovyi-z-kvartalu-95-led-ne-rozrevivsia-vyikhavshy-do-varshavy.html Виникає питання, чому Кошового пропустили закордон на концерт Кварталу, а Порошенка - на засідання Парламентської асамблеї НАТО і мера Чернігова Атрошенка - до Польщі на підписання угоди підтримку на рівні муніципалітету та донорів - НІ?
  • Kek Jager
    Есть единственный и относительно простой способ лишить кацапов газа. Это Сирийский вопрос. Сирия лежит на пути прокладки газопровода из арабских стран. Поэтому Путин и вцепился в Асада любой ценой, это единственная причина всей сирийской операции, куда он отдал огромные средства. Сирия без Асада, Ирак американский и Турция, а также Израиль и Иордания - вполне могли бы разрулить строительство газопровода и качать больше, чем оба северных потока вместе взятые. Но безмозглые европейцы наверное даже карту мира не открывали в своей жизни. Иначе как объяснить такую чушь, что Германия нанесла большой ущерб России и якобы ей должна. Эти дегенераты даже не видят, что все нападение шло через Польшу, Беларусь, Украину и Балтийские страны. И там была оккупация до них, оккупация во время них, оккупация после них, Беларусь один раз бомбили кацапы (в хлам разнесли), а Украину бомбили 2 раза, даже 3 раза некоторые города, когда кацапов в 41-ом году на контрнаступлении взяли в клещи и прокотлили так жестко, что потом Сталинград захватили, но дальше уже союзники высосали всю нацистскую авиацию на Лондон, Африку, Италию и потом уже Францию, и разбомбили промышленность. Надо сейчас ради выживания Европы уничтожить Асада. Не бомбить город, а для начала ликвидировать важных персон и его самого, точным ударом ракеты с кораблей американских. Мощных ракет, да даже с ядерной боеголовкой может придется атаковать, если не убить его другими способами. Захватить с Турцией всю Сирию по корень и срочно везти газопроводы. Все, Кацапии после этого конец. Но США не идут на это, у них газа тоже много и они заинтересованы в СПГ. Им финансово это невыгодно. Европа должна сама без них это решить еще в 2012-ом году, но зассала.
  • Ан Мур
    Значить, вчора Порошенка за кордон випустили безперешкодно. Навчилися, і затямили, що так просто з рук не зійде
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