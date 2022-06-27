Дитсадки та освітні заклади Кемеровської області РФ опублікували пости з вдячністю армії за сотні вбитих українців. СКРІНШОТИ
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Дитячі садки та інші освітні заклади Кемеровської області РФ опублікували пости про сотні вбитих українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Расстрига".
"Дякую за це нашим відважним військовим!" - йшлося у повідомленнях дитячого садка "Колосок", шахової школи імені Кустова, музичної школи №19 міста Анжеро-Судженська та інших подібних організацій.
Після того, як на публікації про вбитих українців звернули увагу ЗМІ та соцмережі, частина дитячих закладів їх таки видалили. Проте їхні сторінки в ВК і без того наповнені контентом про хід так званої "спецоперації", що робить їх більш схожими на стрічки новин ЗМІ, ніж на акаунти освітніх організацій.