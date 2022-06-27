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Правоохоронці та силовики провели рейди нічними клубами Києва та вручили 219 повісток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Правоохоронці разом із представниками військового комісаріату провели рейди в Києві. Перевірили 420 закладів, вночі з них працювали два.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр поліції Києва, за результатами відпрацювання чоловікам призовного віку вручені повістки, затримано осіб з наркотиками та ще відносно 73 порушників складено адміністративні протоколи.

"В умовах воєнного стану громадяни повинні дотримуватись обмежень комендантського часу. Так, поліцейські Києва разом з військовими комісарами вночі посилено патрулюють вулиці міста, сквери та парки, а також акцентується увага на перевірках нічних розважальних закладів. З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади і виявлено 413 осіб, котрі порушили комендантський час. З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату", - повідомив очільник столичної поліції Іван Вигівський.

Правоохоронці та силовики провели рейди нічними клубами Києва та вручили 219 повісток 01

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Правоохоронці та силовики провели рейди нічними клубами Києва та вручили 219 повісток 03
Правоохоронці та силовики провели рейди нічними клубами Києва та вручили 219 повісток 04

Також читайте: У Київській області військова комендатура проводитиме рейди щодо дотримання комендантської години, - ОВА

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Топ коментарі

  • Вячеслав Зубарєв
    Оце молодці. Жовтий скотч...щоб свої не стрелили? Кошового і другого мордатого впіймали?
  • Дмитро Фамілія
    Нормас так приємне з корисним б'єднали
  • Злий Грицько
    Не хвилюйся. Більшість там вже побували. Згодом ще поїдуть. А піТарасів теж треба комусь ловити...
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