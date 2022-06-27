Правоохоронці та силовики провели рейди нічними клубами Києва та вручили 219 повісток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці разом із представниками військового комісаріату провели рейди в Києві. Перевірили 420 закладів, вночі з них працювали два.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр поліції Києва, за результатами відпрацювання чоловікам призовного віку вручені повістки, затримано осіб з наркотиками та ще відносно 73 порушників складено адміністративні протоколи.

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"В умовах воєнного стану громадяни повинні дотримуватись обмежень комендантського часу. Так, поліцейські Києва разом з військовими комісарами вночі посилено патрулюють вулиці міста, сквери та парки, а також акцентується увага на перевірках нічних розважальних закладів. З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади і виявлено 413 осіб, котрі порушили комендантський час. З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату", - повідомив очільник столичної поліції Іван Вигівський.

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