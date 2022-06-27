Президентка Молдови Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь. ФОТОрепортаж

Президентка Молдови Майя Санду відвідала Бородянку, Бучу, Ірпінь, щоб побачити наслідки російської окупації українських територій.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"До Київської області приїхала президент Молдови Майя Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі переконатися у наслідках російської окупації українських територій", - написав він у телеграм-каналі.

Своєю чергою Санду у твіттері пізніше написала, що "втратила мову через рівень насильства і руйнувань", які побачила.

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"Я сьогодні в Україні. Відвідала міста Бородянка, Буча та Ірпінь. Втратила мову через рівень насильства та руйнувань, які ми побачили. Це неймовірна трагедія, і ми від щирого серця бажаємо сміливим самовідданим українським людям миру, свободи та процвітання і життя за їхнім власним вибором", - написала Санду.

Як повідомлялося, президентка Республіки Молдова Майя Санду сьогодні, 27 червня, прибула з робочим візитом до Києва.

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