Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Пожежа, яка виникла внаслідок влучення російської ракети в будівлю ТРЦ "Амстор" у Кременчуку, охопила площу понад 10 тис. кв. м.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м кв. Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється)", - йдеться у повідомленні.
До гасіння залучено 115 осіб та 20 од. техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС України.