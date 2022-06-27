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Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Пожежа, яка виникла внаслідок влучення російської ракети в будівлю ТРЦ "Амстор" у Кременчуку, охопила площу понад 10 тис. кв. м.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС 01
Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС 02

"Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м кв. Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється)", - йдеться у повідомленні.

Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС 03
Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС 04

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Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС 05
Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС 06
Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС 07
Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС 08

До гасіння залучено 115 осіб та 20 од. техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС України.

Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС 09
Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС 10
Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС 11

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Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    Ты умный что ******, то есть виноваты строители которые строят по стандартам Европы а не русня ****** которая ****** туда ракетой? Ты ******* но когда к нам в Харькове прилетает по бетонным блокам они, прикинь тоже горят
  • Oresta Bartka
    А я думав, що винні москалі, а виявляється, що винні ті, хто будував ТРЦ.
  • Серьога Харківський
    ****** какого *** наша сторона не ****** по райсеи ******, с *** ли не ******* по школе дет скдику по жилим домам что б дохли твари и кровью харькали
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