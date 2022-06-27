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Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з подальшим горінням. Станом на 20:50 продовжується гасіння пожежі в будівлі ТЦ у м. Кременчук.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"На місці пожежі виявлено тіла 10 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні).

Всього загинуло 11 осіб. Інформація уточнюється.

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На місці залучено 383 особи, 57 од. техніки, з них від ДСНС 326 осіб (в т.ч. 4 психолога), 41 од. техніки, пожежний потяг Укрзалізниці, НП 20 осіб 5 од. техніки, ШМД 27 осіб 9 од. техніки та КП "Благоустрій" 10 осіб 2 од. техніки.

На місці працює Міністр МВС та мобільна оперативна група ДСНС на чолі з Головою Служби.

Додатково направлено 90 осіб та 20 од. техніки (МРЦ ШР (м. Київ), ГУ ДСНС Черкаської, Кіровоградської областей та МОГ ДСНС України)", - йдеться у повідомленні.

Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 01
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 02
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 03
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 04
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 05
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 06
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 07
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 08
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 09

Топ коментарі

  • mrSmith
    *****!
    У рятувальника - респіратор одноразовий, зате наши можновладці, регулярно крутять перед камерами сракою, начепивши на себе американськи кевларові шоломи та броніки за 2500 долларів комплект!
    Вам, придуркам, воно потрібно?!
    Ви ж у Києві сидите!
  • Nikolai Chizhevsky
    Россия уже на официальном уровне называет ракетные удары по ТЦ в Кременчуге (https://t.me/insiderUKR/35535) "провокацией, похожей на Бучу"
    Мрази, которые не могут признать, что они террористы, а вместо этого вливают кучу вранья в уши россиянам.
    Тем временем, в Кременчуге уже 13 погибших...
  • Amber
    Русофашистам вже не вірить весь цивілізований світ , так як так цинічно брехати, знищуючи украінську націю , можуть тільки терористи із кацапстану !!
    Це ГЕНОЦИД 😠
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