Рашисти обстріляли з артилерії Гірськ на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТО
4 8347
Увечері 27 червня рашисти обстріляли з артилерії Чернігівщину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".
"Сьогодні, 27 червня 2022 року, з 19.20 до 19.35 у районі населеного пункту Гірськ Чернігівської області зафіксовано 15 вибухів (виходів) та 15 вибухів (приходів). Обстріл здійснювався зі ствольної артилерії з території Російської Федерації.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Зафіксовано дві вирви від приходів та пошкоджені стіни адмінбудівлі, вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.