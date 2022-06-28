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Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу "Бахмут-Лисичанськ", - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Луганщина стає суцільною руїною. Через постійні обстріли окупантів пошкодження населених пунктів катастрофічні. Лисичанськ тримає оборону.

Як інфоррмує Цензор.НЕТ, про це у ранковому зведенні повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 01

"Ворог наступав у напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, мав частковий успіх, почав закріплюватися південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.

Зараз ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають. Зафіксовано обстріли із мінометів та ствольної артилерії Лисичанська та Верхньокам’янки. Авіаційних ударів зазнала Миколаївка", - йдеться у повідомленні.

Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 02

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Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 03
Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 04

Зазначається, що рашисти знову гатили по трьох вже зруйнованих мостах, що ведуть до окупованого Сєвєродонецька, по промзоні міста: влучили вкотре в "Склопластик" та цегляний завод.

Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 05

"Учора росіяни умисно відкрили вогонь по натовпу лисичан, які зібралися, аби набрати води з підвезеної цистерни. Вісім людей загинули, 21 особа з пораненнями перебувають в лікарнях. З встановлених загиблих у Лисичанську: Григоренко В., Пєсчанська І.М., 1983 р.н., Чернявський С.М., 1958 р.н., неповнолітній Карпенко Д.С., 2007 р.н., Мірошнік М.Г., 2002 р.н., Мірошнік О.М., 1974 р.н., Якунін О.О., 1954 р.н., Салієнко Л.М., 1982 р.н., Шишинкова А.З., 1950 р.н. (26.06).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Просто набирали воду". - окупанти вдарили з "Ураганів" по юрбі людей в Лисичанську - 8 загиблих, 21 поранений, серед яких 2 дітей, - ОВА. ВIДЕО

Саме місто за останню добу росіяни нищили як могли, руйнування жахливі: палав продовольчий ринок, обстріляно всі мости, що ведуть до міста, в тому числі пішохідні, пошкоджено житлові будинки, завод, насосні станції, автотунель.", - повідомив  Гайдай.

Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 06


Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 07

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава ОВА Гайдай багато зробив для оборони Луганщини, його дії часто допомагали воїнам, - командир батальйону "Свобода" Кузик


Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 08
Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 09
Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 10

Топ коментарі

  • Максим Краснощек


    после войны мы с Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать (с) безуглая
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Кравчучка вже відкинувся, але Кучму з його сім'єю треба привести до Лисичанська, поселити в одному з цих будинків і тримати там доки не розкажуть напам'ять Будапештський меморандум

    Уничтожение Ту-22М3 ВВС Украины с помощью оборудования американской компании Raytheon Technical Service, авиабаза Полтава, 2002 год
  • Volynianyn 6
    А я ж казав, що так буде, а мене спамили і видаляли! Інколи мені здається, що тут сидять одні старі пердуни ура-патріоти в яких уже мозги поплавилися. Я казав, що кацапи візьмуть Сєвєр, потім Лисичанськ, далі буде черга Бахмута і Констахи, а в кінці Слов'янська і Краматорська. Можете заскрінити мій комент.
    п.с. модератори не баньте мене будь-ласка, майте совість, скільки вже можна це робити!
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