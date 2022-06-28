Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу "Бахмут-Лисичанськ", - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інфоррмує Цензор.НЕТ, про це у ранковому зведенні повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ворог наступав у напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, мав частковий успіх, почав закріплюватися південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.
Зараз ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають. Зафіксовано обстріли із мінометів та ствольної артилерії Лисичанська та Верхньокам’янки. Авіаційних ударів зазнала Миколаївка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рашисти знову гатили по трьох вже зруйнованих мостах, що ведуть до окупованого Сєвєродонецька, по промзоні міста: влучили вкотре в "Склопластик" та цегляний завод.
"Учора росіяни умисно відкрили вогонь по натовпу лисичан, які зібралися, аби набрати води з підвезеної цистерни. Вісім людей загинули, 21 особа з пораненнями перебувають в лікарнях. З встановлених загиблих у Лисичанську: Григоренко В., Пєсчанська І.М., 1983 р.н., Чернявський С.М., 1958 р.н., неповнолітній Карпенко Д.С., 2007 р.н., Мірошнік М.Г., 2002 р.н., Мірошнік О.М., 1974 р.н., Якунін О.О., 1954 р.н., Салієнко Л.М., 1982 р.н., Шишинкова А.З., 1950 р.н. (26.06).
Саме місто за останню добу росіяни нищили як могли, руйнування жахливі: палав продовольчий ринок, обстріляно всі мости, що ведуть до міста, в тому числі пішохідні, пошкоджено житлові будинки, завод, насосні станції, автотунель.", - повідомив Гайдай.