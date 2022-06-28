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"Українці підкидають у ТЦ Кременчука заздалегідь законсервовані тіла", - російська пропаганда повідомила свою версію удару по Кременчуку

21 012124
Російські пропагандисти у соцмережах активно поширюють інформацію про те, що вчорашнього удару по Кременчуку нібито було завдано по нафтопереробному заводу, а жертви в ТЦ - нібито "вигадані", або "підкинути у вигляді заздалегідь законсервованих тіл".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Звісно, цинізм російської пропаганди зашкалює, адже будь-які жертви з боку мирного населення Росія свідомо намагається подати, як вигадку з української сторони. Втім, всім вже добре відомо, що ніхто у світі подібним недолугим "виправданням" не вірить.

Українці підкидають у ТЦ Кременчука заздалегідь законсервовані тіла, - російська пропаганда повідомила свою версію удару по Кременчуку 01

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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Топ коментарі

  • Nov
    в сбитом русскими Боинге тоже законсервированные трупы были
  • Dust
    подбрасывают также тела, которые в 2014 не влезли в сбитый Боинг...

    дбл. бл
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Кацап, иди на ***! Доказывать вам придется. Здесь все очевидно.
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