"Українці підкидають у ТЦ Кременчука заздалегідь законсервовані тіла", - російська пропаганда повідомила свою версію удару по Кременчуку

Російські пропагандисти у соцмережах активно поширюють інформацію про те, що вчорашнього удару по Кременчуку нібито було завдано по нафтопереробному заводу, а жертви в ТЦ - нібито "вигадані", або "підкинути у вигляді заздалегідь законсервованих тіл".