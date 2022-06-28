СБУ викрила на Черкащині чотирьох проросійських пропагандистів. ФОТОрепортаж

Троє жителів Черкащини відкрито підтримували збройну агресію РФ, ще одна жінка закликала всіх повідомляти, що російська армія нібито не руйнує, а звільняє українські міста.

Про це повідомило управління СБУ в Черкаській області, інформує Цензор.НЕТ.

"3-є чоловіків відкрито пропагували прокремлівські погляди та підтримували збройну агресію рф. Вони героїзували російських загарбників та захоплювалися так званими "досягненнями" росармії. Натомість, українських захисників називали "бадерва", "укропи", "предані нацики" та "фашисти". Також, відкрито підтримували окупацію міст України та агресію рф вважали виключно визвольною "військовою спецоперацією"", - йдеться у повідомленні.

Також чоловіки зібрали три радіостанції військового зразка. В СБУ вважають, що вони збиралися перехоплювати хвилі ЗСУ і збирати дані про дислокацію військових частин на території регіону.

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Ще одна жінка, як розповіли у спецслужбі, виявилася прихильницею політики Путіна.

"У соцмережі "Однокласники" на власній сторінці вона неодноразово у своїх репостах та публікаціях підтримувала злочинні дії окупантів та захоплювалась наказами путіна. Також, пропагандистка розповсюджувала відео із закликами повідомляти всім про те, що насправді окупанти не стріляють по мирних містах, вони їх звільняють. Також жінка зазначала, що факти звірств та знищення мирного населення військовими рф – це перебільшення та спотворення подій повномасштабного вторгнення росії в Україну", - йдеться в повідомленні СБУ.

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Пропагандистам повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Жінці, яка діяла самостійно, загрожує до 3 років за ґратами, а чоловікам, які діяли в групі - від 5 до 8 років позбавлення волі.









