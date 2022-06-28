25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК "С-300", "Градами" та "Ураганами", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 30 житлових будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Поліцейські вилучили докази злочинів РФ.