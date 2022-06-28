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25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК "С-300", "Градами" та "Ураганами", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 30 житлових будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Поліцейські вилучили докази злочинів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті Нацполіції.

"Ворог поцілив у міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк, Красногорівка, Селидове, смт Очеретине, села Ласточкине, Нетайлове, Опитне, Первомайське. Загалом зафіксовано 25 російських ударів. Окупанти використовували зокрема й запальні снаряди.

Зруйновано та пошкоджено 46 цивільних об’єктів – оселі громадян, автовокзал, дві шахти, коксохімічний завод, адмінбудівлі, залізниця, лінії електропередач, складські приміщення, конюшня, гаражний кооператив", - йдеться у повідомленні.

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25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 01
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 02
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 03
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 04
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 05

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25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 06
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 07
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 08
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 09
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 10
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 11
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 12
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 13
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 14

Топ коментарі

  • Джон КРОУТЕР e20898b9
    Надеемся что они это делают от нехватки других ракет
  • KosAn30 JT26
    c300 єто разве не пво?
  • Роман Плавицкий
    нацполу тре вже вивчити що с300 це ппо. бо вже третя така новина останным часом
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