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СБУ затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Львівщині, Києву та Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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З початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки повідомила про підозри більше 760 російським громадянам, причетним до ведення агресивної війни, військових злочинів і підривної діяльності проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Так, днями контррозвідники СБУ викрили і затримали агента рф, який коригував ракетні обстріли по Яворівському військовому полігону на Львівщині. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

СБУ затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Львівщині, Києву та Донеччині 01

СБУ затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Львівщині, Києву та Донеччині 02

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У Києві контррозвідники СБУ затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетні удари по столиці. У Донецькій області затримано російського агента, який збирав розвіддані щодо позицій українських військ в районі Бахмуту.

СБУ затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Львівщині, Києву та Донеччині 03

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У Запорізькій області за матеріалами військової контррозвідки СБУ до 15 років ув’язнення засуджено бойовика терористичної організації "днр", який воював проти України", - йдеться у повідомленні.


СБУ затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Львівщині, Києву та Донеччині 04


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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    набагато краще так
    виявили-допросили-ростріляли/або повісили/--а то підозра підозра...
  • Right Right 2d264255
    Подоляка і Ленку скімбрію чому не затримали?
  • Виктор Ли a3db1a1b
    У військовий час найвища міра -СТРАТА !!!
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