СБУ затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Львівщині, Києву та Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
"Так, днями контррозвідники СБУ викрили і затримали агента рф, який коригував ракетні обстріли по Яворівському військовому полігону на Львівщині. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
У Києві контррозвідники СБУ затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетні удари по столиці. У Донецькій області затримано російського агента, який збирав розвіддані щодо позицій українських військ в районі Бахмуту.
У Запорізькій області за матеріалами військової контррозвідки СБУ до 15 років ув’язнення засуджено бойовика терористичної організації "днр", який воював проти України", - йдеться у повідомленні.