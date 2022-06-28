Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по Слов'янську: вночі по гаражному кооперативу, вранці - по підприємству, - мер Лях. ФОТО

28 червня російські окупанти завдали 2 ракетні удари по Слов'янську Донецької області.

Про це повідомляє Слов'янський міський голова вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі під обстріл потрапив гаражний кооператив на вул. Миру. Зовсім поряд розташована багатоповерхова забудова та приватний сектор. Вранці ракета прилетіла до одного з промислових підприємств. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих. Обстріли міста стають дедалі інтенсивнішими. Це – вагома нагода ухвалити рішення про евакуацію", - йдеться у повідомленні.

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