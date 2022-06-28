Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по Слов'янську: вночі по гаражному кооперативу, вранці - по підприємству, - мер Лях. ФОТО

2 0852
28 червня російські окупанти завдали 2 ракетні удари по Слов'янську Донецької області.

Про це повідомляє Слов'янський міський голова вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по Словянську: вночі по гаражному кооперативу, вранці - по підприємству, - мер Лях 01

"Вночі під обстріл потрапив гаражний кооператив на вул. Миру. Зовсім поряд розташована багатоповерхова забудова та приватний сектор. Вранці ракета прилетіла до одного з промислових підприємств. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих. Обстріли міста стають дедалі інтенсивнішими. Це – вагома нагода ухвалити рішення про евакуацію", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК "С-300", "Градами" та "Ураганами", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по Словянську: вночі по гаражному кооперативу, вранці - по підприємству, - мер Лях 02
Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по Словянську: вночі по гаражному кооперативу, вранці - по підприємству, - мер Лях 03
Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по Словянську: вночі по гаражному кооперативу, вранці - по підприємству, - мер Лях 04

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини