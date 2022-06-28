Вчора рашисти обстріляли шахту у Торецьку. На глибині 800 м досі перебувають 3 гірники, - ДСНС. ФОТО

27 червня російські окупанти обстріляли територію шахти "Торецька "ДП "Торецьквугілля" в місті Торецьк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

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"Вчора рашисти обстріляли територію шахти "Торецька "ДП "Торецьквугілля" в місті Торецьк. І хоча того ж дня рятувальники Донеччини локалізували пожежу на площі 2000 кв. м, на горизонті 800 м перебувають три працівники шахти. Бійцями гірничо-рятувального загону вживаються заходи по підняттю шахтарів на поверхню. Від Головного управління задіяно 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки", - йдеться у повідомленні.