Розкрадання гумдопомоги для ЗСУ: викрито керівника благодійного фонду на Житомирщині
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, чоловік ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для українських захисників, однак не відправляв товари на потреби Збройних Сил України, а продавав їх. Він складував квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники, турнікети та інші товари в холі одного з гуртожитків у Житомирі.
"Правоохоронці задокументували декілька фактів незаконного продажу гуманітарної допомоги на майже півмільйона гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі співробітниками Управління СБУ в Житомирській області та працівниками слідчого управління Головного управління Нацполіції в області.