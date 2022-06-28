Новини Фото • Війна

Розкрадання гумдопомоги для ЗСУ: викрито керівника благодійного фонду на Житомирщині

4 88322
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури викрито керівника благодійного фонду за фактом продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для українських захисників, однак не відправляв товари на потреби Збройних Сил України, а продавав їх. Він складував квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники, турнікети та інші товари в холі одного з гуртожитків у Житомирі.

"Правоохоронці задокументували декілька фактів незаконного продажу гуманітарної допомоги на майже півмільйона гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі співробітниками Управління СБУ в Житомирській області та працівниками слідчого управління Головного управління Нацполіції в області.

Розкрадання гумдопомоги для ЗСУ: викрито керівника благодійного фонду на Житомирщині 01

Також читайте: Київ та Львівщина - регіони-лідери з розкрадання гумдопомоги. Далі йдуть Харківщина та Кіровоградщина, - Монастирський

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • sdg Сервис
    Поки не буде суворого покарання за подібне, у вигляді розстрілу або пожиттєвого ув'язнення ,таке триватиме увесь час, на період війни
  • Sergey Savchenko 63f6796c
    Ваащета згідно законів військового часу цю мерзоту потрібно розстріляти на місті.
  • Мобильный крематорий
    Хороший честный человек погибает под ракетным обстрелом. Гниды, друге хрюске и прочая наволочь спокойненько живут, ещё и навариваются на войне.
    Такие случаи должны показательно караться.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини