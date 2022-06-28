На Херсонщині врятували 40 га врожаю зернових від пожежі, спричиненої російськими обстрілами, - Нацполіція. ФОТО

На Херсонщині поліцейські врятували від пожежі 40 га врожаю зернових. Пожежа сталася через обстріл російськими військовими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, працівники відділення №1 Бериславського районного відділу поліції під час патрулювання с.Пригір’я Кочубеївської територіальної громади помітили на околиці села дим. Горіла суха трава, вогонь перекинувся на полезахисну смугу, яка відділяла 40 гектарів поля зернових. Перед цим населені пункти громади обстріляли російські військові, через що і сталася пожежа.

"Поліцейські першими відреагували на надзвичайну ситуацію та почали гасити вогонь підручними засобами, викликали пожежників. На допомогу прибули і військові з місцевими жителями. Спільними зусиллями вогонь загасили, постраждалих немає, врожай вдалося зберегти. Нині поліцейські з рятувальниками збирають речові докази, буде відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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