Кличко зустрівся з мером Мадрида: Показав, що чинять російські варвари в Україні. ФОТОрепортаж

Віталій Кличко в рамках саміту НАТО провів зустріч з мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою та розповів про злочини Росії в Україні.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Перша зустріч у Мадриді, куди я прибув на саміт НАТО, - з мером іспанської столиці Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою. Я розказав своєму колезі що насправді чинять російські варвари в Україні, як убивають мирних мешканців, знищують наші міста і селища. Показав відео зруйнованих будівель у столиці. Показав відео з Кременчука, де в страшній пожежі після ракетного удару по торговому центру рятують мирних українців. Де збільшується кількість загиблих і поранених", - розповів Кличко.

Також йшлося про маніпуляції з боку Росії.

"Ми обговорили гібридну війну, дезінформацію і маніпуляції, які чинить Росія. Зокрема, й провокацію, коли кілька днів тому дзвонили від мого імені кільком мерам європейських столиць. В тому числі і меру Мадрида. Я підкреслив, що російський агресор веде сьогодні війну на всіх фронтах. І намагається дискредитувати Україну перед її партнерами та друзями", - наголосив Кличко.

Він також подякував меру Мадрида та представникам усіх політичних сил у міській раді Мадрида за те, що їх місто приймає біженців з України, та за гуманітарну допомогу Києву й іншим регіонам України. І підкреслив, що Україна цінує цю допомогу і не забуде про це.

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