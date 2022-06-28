Версія Міноборони Росії щодо удару по Кременчуку є черговим фейком, - Necro Mancer‏. ФОТО

Блогер Necro Mancer опублікував фото ТРЦ у Кременчуці, зняте з висоти, де видно, що ракети влучили виключно в цивільний об'єкт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Necro Mancer‏ повідомив у твіттері.

"Фото ТЦ Амстор зняте з висоти, по ньому ясно видно, що ракетами був уражений лише цивільний об'єкт, а цехи заводу, що стоять неподалік, цілі і неушкоджені. Таким чином версія Міноборони Росії виявилася черговим фейком", - написав блогер у повідомленні і виклав фото.

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Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих безвісти. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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