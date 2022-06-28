Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: "Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації". ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених. Крім того, є потреба в закупівлі ліків.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають дуже важкі бої. Десятки загиблих та сотні поранених за кожну добу, є бійці дуже в важкому стані.

Потрібні ВАК апарати та розхідники до них. Ці апарати ставлять на дуже важкі рани, ампутацію, кульове та осколкове поранення. Рахунок на 167 тис. грн, завтра потрібно викупити.

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Ще є рахунок на ліки, 34 тис.

Терміново на фронт. Район міста Миколаєва, де тривають постійні обстріли та бої, потрібен квадрокоптер з тепловізором. Ціна майже 300 тис

Звіти. Сьогодні оплатила дрон Мавік комбо 100 тис, за тиждень купила дрон Аутел 52 тис, Мавік 3 91 тис, планшети 24 700, павербанки , аптечки 6800, апарати АЗФ для важкопоранених 60 тис, станції та батареї для медиків 99 тис. Прошу допомогти з потребами, кожна копійка, це допомога!" - закликала Юсупова.

Пайпал

[email protected].

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