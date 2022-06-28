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Окупанти в Маріуполі, обіцяючи людям нове житло, будують військову базу. ФОТО

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Окупанти в Маріуполі розпочали будівництво, обіцяючи місцевим нове житло, насправді ж це буде військово-будівельний комплекс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Окупанти нескінченно анонсують "велике будівництво" в районі ринку Азовський. Кожного дня по 10 разів", - пише Андрющенко.

Однак, як він зазначає, у приватних розмовах самі будівельники від самого початку розповідали, що об’єкт буде виключно військового призначення. "Звісно, будівництво фортифікацій на камери не потрапляє, тому ракурс завжди спиною до напряму Мангуша", - зазначає посадовець.

Окупанти в Маріуполі, обіцяючи людям нове житло, будують військову базу 01
Окупанти в Маріуполі, обіцяючи людям нове житло, будують військову базу 02

"Але навіть новий банер на паркані, що має сховати від очей маріупольців правду, каже правди більше за будь-кого. Військово-будівельний комплекс. Чорним по білому. Однак, людям у місті продовжують розповідати байки про відновлення житла…" - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Ігор Литвин b5e2a48f
    Дуже показово . Це що виходить ? за 8 років не було зведенно потужних фортифікаційних обєктів навкруги Маріуполя і бомбосховищ , зато два роки останніх посиленно клали асфальт . Кацапи не вспіли захопити вже будують оборону. Тепер , з початком агресії ми всі зрозуміли як життьєво важливо вкладатись в оборону і військо , але ж то пересічні громадяни . Питання до керівництва - чого ви всі претесь навипередки до управління державою , коли неможете вчасно передбачити її захист.
  • Тиамитоксам
    .......у нас тоже уже было "велике будівництво" ......и........
  • Максим Калиниченко 9b647650
    Нет почему же? Они действительно строят. Для россиян, которых привезут из глубинки РФ на замену местному населению, которое в свою очередь, депортируют в российскую глубинку.
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