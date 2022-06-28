Окупанти в Маріуполі, обіцяючи людям нове житло, будують військову базу. ФОТО

Окупанти в Маріуполі розпочали будівництво, обіцяючи місцевим нове житло, насправді ж це буде військово-будівельний комплекс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Окупанти нескінченно анонсують "велике будівництво" в районі ринку Азовський. Кожного дня по 10 разів", - пише Андрющенко.

Однак, як він зазначає, у приватних розмовах самі будівельники від самого початку розповідали, що об’єкт буде виключно військового призначення. "Звісно, будівництво фортифікацій на камери не потрапляє, тому ракурс завжди спиною до напряму Мангуша", - зазначає посадовець.





"Але навіть новий банер на паркані, що має сховати від очей маріупольців правду, каже правди більше за будь-кого. Військово-будівельний комплекс. Чорним по білому. Однак, людям у місті продовжують розповідати байки про відновлення житла…" - сказано в повідомленні.

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