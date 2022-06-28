В окупованому Бердянську прогриміли вибухи, над портом піднявся стовп диму. ВІДЕО+ФОТО

В окупованому Бердянську увечері 28 червня прогриміли два гучні вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у місцевому телеграм-каналі "Бердянськ Зараз".

Зазначається, що обидва вибухи пролунали один за одним у місцевому порту, піднімається стовп диму.

"Судячи з того звідки йде дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком ймовірно, що це щось "незаплановане". З'ясовуємо подробиці", - сказано в повідомленні.



