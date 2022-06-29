До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами в черзі по воду, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Ситуація в Лисичанську наразі нагадує те, що відбувалося в Сєверодонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Поранення у понад 20 осіб дуже серйозні: лікарі з усієї країни зараз рятують життя людям, які просто намагалися поповнити запаси води. Так, вчора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох жителів Лисичанська. До Дніпра доставили двох дітей – 14-ти та 15-ти років, – які також перебували у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани й у Львові. У багатьох місцевих жителів важкі ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що ситуація в Лисичанську наразі нагадує те, що відбувалося в Сєверодонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста, коли починають займатися будинок за будинком.

"Окупанти не зупиняються ні перед чим. Одного разу в Сєверодонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків. Ось така ціна "руського миру"", - додав він.

Нагадаємо, 27 червня у Лисичанську, коли цивільне населення набирало воду з підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Восьмеро містян загинули, 21 особу доставлено до лікарні.

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