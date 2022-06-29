"Продати гараж на Соломі": історія аеророзвідника Фелікса Куртаніча, який загинув за Україну. ФОТО

17 квітня в Рубіжному на Луганщині загинув досвідчений український аеророзвідник Фелікс Куртаніч, відомий також як Лис Подільський.

Як інформує Цензор.НЕТ, історію героя опублікувало видання "Новинарня".

Користувачі соціальних мереж бодай раз бачили цього 25-річного хлопця на світлинах з дроном і табличкою "Продам гараж на Соломі", де вказано номер посольства РФ в Україні. Або фото з велетенськими прапорами України, Ізраїлю чи Казахстану, які літали над Києвом.

"Відомо, що авторами цих публічних акцій є компанія Dronarium Україна. Проте не всі знають пілота, який управляв дронами, що збурювали інформаційний простір і надихали соцмережі на мемотворчість. Усе, що робив Фелікс Куртаніч, було карколомним, захопливим, зухвалим. І викликало захват у всіх, хто його знав. Або й не знав, але бачив його творчість", - пише автор про Фелікса Куртаніча.

З дитинства Фелікс мріяв стати військовим та захищати свою країну. Небо – ще одна мрія з дитячих років. У липні 2013 року тоді вже ліцеїст Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Фелікс Куртаніч опублікував фото на фоні Су-27 із підписом: "Через декілька років на такому літатиму".

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Фелікс був активним учасником Майдану в Києві та Вінниці.

"Вже в середині березня став співзасновником націоналістичної організації "Моноліт" та очільником її філії у Вінниці. Організація проводила військові вишколи для молоді. У 2014 році Фелікс вступив до Вінницького торговельно-економічного інституту. Втім, майже його не відвідував – весь час використовував на фізичну підготовку і військовий вишкіл", - повідомляють журналісти.

У 2015-му, юний Фелікс Куртаніч добровольцем поїхав захищати Україну на сході у складі батальйону "Донбас", йому було трохи більше 18-ти років. За роки війни він пройшов багато різних точок АТО-ООС: Авдіївку, Широкине, Піски, Кримське, Попасну. Окрім "Донбасу", служив у батальйонах ОУН, "Карпатська січ", "Айдар".

"Бабусю, хто, якщо не я? Вони підуть ґвалтувати, вбивати… Я не хочу, щоб на нашій землі таке було", - так воїн пояснював бабусі свій обов'язок захищати державу.

"Коли у 2020-му війна перейшла у стадію "затишшя", Фелікс, як і багато військовослужбовців, що прийшли на передову воювати із загарбниками, від цього спокою стомився. І повернувся до цивільного життя. Вступив на політологію в Університет Григорія Сковороди у Переяславі та зареєструвався як ФОП із геодезії та відеозйомки, почав працювати у найвідомішій українській компанії зі сфери використання дронів – Dronarium Україна. Знімав відео та фото з неба для різних українських продакшенів, запускав у небо прапори.

Улітку 2021 року, коли обстрілювали територію Ізраїлю, Куртаніч підняв над Києвом прапор із зіркою Давида. А коли взимку протестував Казахстан – "літав" зі стягом цієї країни", - згадують у "Новинарні".

Перед початком повномаштабного вторгнення Фелікс Куртаніч також не стояв осторонь.

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"16 лютого 2022 року, українська влада оголосила Днем єднання. А агенція Reuters у той день, в очікуванні на потенційний напад росіян, неочікувано почала стрім з Майдану Незалежності під заголовком: "Вид на площу Майдан у Києві на тлі російсько-української кризи".

Під час цього стріму хтось увімкнув на площі радянський гімн. Та невдовзі соціальні мережі вибухнули відео й фотографіями дрона, який "нахабно" завис навпроти камери іноземної агенції з табличкою "Продам гараж на Соломі". Люди масово телефонували на номер "продавця гаража", який насправді виявився телефоном російського посольства, розташованого (тоді воно ще діяло) в Солом’янському районі столиці", - за цією "витівкою" стояв ветеран АТО й один із найкращих операторів дронів в Україні Фелікс Куртаніч.

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Фелікс Куртаніч одразу пішов у військкомат. На цей раз долучився до батальйону імені Кульчицького Національної гвардії України.

"Служив у розвідці, де працював зі своїми улюбленими дронами. Поки тривали активні бої на Київщині, воював там (перед початком вторгнення Куртаніч мешкав в Іванкові). А після того, як під натиском Збройних сил російські війська втекли з-під Києва й основний фронт повністю перемістився на південь та схід, Фелікс разом із побратимами вирушив на Луганщину.

Останнє повідомлення він сина Олена Куртанич отримала 16 квітня: "Все добре, мамо. Працюємо". І фото.

А 18 квітня батькам повідомили, що напередодні їхній син загинув. У той день, 17 квітня, він разом із товаришами по службі з-під Слов’янська приїхав виконувати завдання поблизу Рубіжного на Луганщині. І потрапив під артилерійський обстріл, який дотла випалив усе навколо", - йдеться у матеріалі.

Разом із Феліксом загинуло ще четверо побратимів. Тіло Лиса вдалося упізнати лише за ДНК-експертизою.

Ще за кілька тижнів до загибелі він на відстані допомагав організовувати школу аеророзвідників Dronarium. Компанія і раніше проводила навчання з користування дронами, а після початку "великої війни" повністю перекваліфікувалася під військові потреби та готує нових спеціалістів.

"Це справді та робота, яка надзвичайно йому подобалася після військової служби. Дрони були для Фелікса втіленням вільного польоту і бачення, того, що видно лише зверху. Всі його проєкти були різноманітними та цікавими, а дрони стали постійними його супутниками", – розповідає мама.

Усі, хто знав Лиса, відзначають його доброту, людяність, відкритість, харизму, "сонячність" і незабутню усмішку. Фелікс був добрим до кожного, завжди допомагав, підтримував, розумів. І дуже любив жартувати – усюди, де з’являвся цей сонячний юнак, одразу починав лунати веселий сміх. Він любив грати на гітарі й співати, писав власні пісні – був душею компанії й завжди відзначався щирістю. Поховали Лиса Подільського у селі Грижинці на Вінничині, де він провів більшу частину дитинства.

Указом президента від 24 травня Фелікс Куртаніч нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Посмертно.