Під час розбору завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув плити, постраждали двоє рятувальників, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Під час розбору пошкоджених будівельних конструкцій знищеного ворожою ракетою торговельного центру в Кременчуці на Полтавщині постраждали двоє рятувальників.

Про це повідомляє в телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"29 червня о 04:12 під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит стався зсув однієї з них, внаслідок чого зазнали травм два співробітники ДСНС. Наразі вони перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рятувальники обстежили й розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкта.

За їхніми даними, внаслідок обстрілу ТЦ загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.

По медичну допомогу звернулася 61 особа, з них 26

госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

До робіт залучено 392 особи та 65 одиниць техніки.

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