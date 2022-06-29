Хотів захопити Запорізьку область. Бойовика "ДНР" засуджено на 15 років позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка у державній зраді та участі у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях. Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"Прокурори в суді довели, що на початку березня 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій "ДНР", де був призначений на посаду командира відділення. Надалі він у складі армії РФ здійснював наступ на Україну з метою захоплення територій Запорізької області. Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами Збройних Сил України його було взято в полон. У подальшому судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.