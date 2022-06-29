Новини Фото

Хотів захопити Запорізьку область. Бойовика "ДНР" засуджено на 15 років позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

4 63421
За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка у державній зраді та участі у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях. Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Хотів захопити Запорізьку область. Бойовика ДНР засуджено на 15 років позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора 01

"Прокурори в суді довели, що на початку березня 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій "ДНР", де був призначений на посаду командира відділення. Надалі він у складі армії РФ здійснював наступ на Україну з метою захоплення територій Запорізької області. Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами Збройних Сил України його було взято в полон. У подальшому судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагались проникнути у тил ЗСУ на Запоріжжі: 6 рашистів ліквідували, одного взяли у полон

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Jose Rodriguez Gacha
    ну і нащо знову харю *героя* затушували? Хай прославиться як борець за ідею.Може в дирляндії ще й памятник поставлять
  • Eques Patriam
    Криві закони.

    Ось він втече і звідки я буду знати що його шукають? Випустить його куплений начальник тюрми і він навіть буде вважатись що сидить...

    Наприклад в Польщі навіть якщо хтось просту аварію п'яним робить, то про неї в бігучому рядку на каналах повідомляють із іменем, прізвищем та віком. Щоб всі знайомі та жителі регіону знали що такий то злочинець.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини