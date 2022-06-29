Двох голів громад Херсонщини Бабича і Самойленка звільнено з полону окупантів. ФОТО

В окупованій Херсонській області з полону загарбників звільнили двох голів місцевих громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Асоціації міст України.

"28 червня звільнили з полону Голопристанського міського голову Олександра Бабича та Станіславського сільського голову Івана Самойленка з Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Окупанти викрали Бабича наприкінці березня – відмовлявся співпрацювати з російськими загарбниками. Івана Самойленка викрали у червні під час виїзду комунальників на аварійну дільницю для ремонту електричної мережі.

На сьогодні ще 4 міських голови залишаються у полоні окупантів, їх доля невідома.

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