Окупанти продовжують завдавати ударів по Оріхову та Гуляйполю, - Запорізька ОВА. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"Вкотре представники армії РФ поцілили по Гуляйполю. Ворожі ракетні удари завдані по приватних будинках, в яких сильно ушкоджене шиферне перекриття, посічені стіни та зруйновані вікна. Також снаряди прилетіли в один із місцевих навчальних закладів. Від влучення ракети відбулося займання даху приміщення, внаслідок чого пошкоджено майно на верхніх поверхах ліцею.
Значних руйнацій минулої доби зазнали й домівки оріхівців. У будинках потрощені дахи, деформовані фасади та вікна. Окрім самих житлових приміщень значних ушкоджень зазнали й прибудинкові території. Від розриву ракет залишилися обірваними дроти електромереж, пошкоджені двори та парканні огорожі, припарковані автомобілі", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що внаслідок артилерійського обстрілу по Оріхову поранених громадян доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
"Також впродовж минулої доби зафіксовано чотири повідомлення від мешканців села Преображенка Пологівського району щодо зруйнованих квартир, житлових будинків, а також усього майна, яке було у домівках сельчан", - додали у ОВА.