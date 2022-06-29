СБУ спіймала митника, який за $10 тис. хотів переправити до Молдови трьох чоловіків. ФОТО
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Чоловіки мали перейти кордон на Вінничині поза межами пунктів пропуску. Митника взяли на гарячому під час отримання коштів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, митник діяв у складі злочинної групи. Зараз слідчі встановлюють інших її учасників.
Митника затримали. Йому збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу - "незаконне переправлення через кордон". Покарання за цією статтею - від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися певною діяльністю терміном до 3 років.