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СБУ спіймала митника, який за $10 тис. хотів переправити до Молдови трьох чоловіків. ФОТО

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Чоловіки мали перейти кордон на Вінничині поза межами пунктів пропуску. Митника взяли на гарячому під час отримання коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, митник діяв у складі злочинної групи. Зараз слідчі встановлюють інших її учасників.

Митника затримали. Йому збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу - "незаконне переправлення через кордон". Покарання за цією статтею - від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

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СБУ спіймала митника, який за $10 тис. хотів переправити до Молдови трьох чоловіків 01
СБУ спіймала митника, який за $10 тис. хотів переправити до Молдови трьох чоловіків 02
СБУ спіймала митника, який за $10 тис. хотів переправити до Молдови трьох чоловіків 03

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    за что в расход? У нас тут что концлагерь? Ну не хотят эти мужики воевать... Кошевой вон тоже сказал, что не пойдет на войну, прям на камеру сказал, прям на всю Украину, а зебобы токо сглотнули это, так давай их тоже в расход вместе с боневтиком?
  • Oleksii Sulyma
    Онуки,правнуки,та що там-праправнуки всіх цих митників,прикордонників та військових комісарів,ще сторіччя будуть дякувати зеленій диктатурі ,особисто Зеленському з його забороною виїзду,та відновленням кріпацького права.
  • belge
    Таможня даёт добро. И берёт тоже..
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