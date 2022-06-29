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СБУ перекрила канал, яким до Молдови переправляли чоловіків призовного віку. ФОТО

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Двох учасників злочинної групи затримали під час отримання $16 тис. за те, щоб переправити через кордон двох українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Спільників пов’язали у Могилеві-Подільському. Ще одного організатора незаконного переправлення чоловіків збираються затримати в Києві.

Затриманих відправили за ґрати. Їм збираються повідомити про підозру в незаконному переправленні людей через кордон (ст. 28, ч. 3 ст. 332). Покарання за цією статтею - від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

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СБУ перекрила канал, яким до Молдови переправляли чоловіків призовного віку 01
СБУ перекрила канал, яким до Молдови переправляли чоловіків призовного віку 02
СБУ перекрила канал, яким до Молдови переправляли чоловіків призовного віку 03
СБУ перекрила канал, яким до Молдови переправляли чоловіків призовного віку 04

Топ коментарі

  • Oleksii Sulyma
    Заборона виїзду чоловікам та примусова мобілізація-то гендерна дискрімінація та порушення фундаментального права людини-права на життя.Якщо служба-то обов'язок,то цей обов'язок для всіх,як в Ізраїлі.
  • rock-n-roll
    Той, хто ухиляється від призову, вояка ніякий. Він на фронті зайвий мотлох.
    Не треба нікого утримувати насильно в країні.
    І моряків відпустіть на роботу. Нехай гроші заробляють.
  • Підлога Маккартні
    Просто нужно не быть жлобом и делиться. И все будет хорошо
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