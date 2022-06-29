СБУ перекрила канал, яким до Молдови переправляли чоловіків призовного віку. ФОТО
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Двох учасників злочинної групи затримали під час отримання $16 тис. за те, щоб переправити через кордон двох українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Спільників пов’язали у Могилеві-Подільському. Ще одного організатора незаконного переправлення чоловіків збираються затримати в Києві.
Затриманих відправили за ґрати. Їм збираються повідомити про підозру в незаконному переправленні людей через кордон (ст. 28, ч. 3 ст. 332). Покарання за цією статтею - від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися певною діяльністю терміном до 3 років.