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Рятувальники розібрали 75% завалів ТРЦ у Кременчуці: Виявлено 8 фрагментів людських тіл. ФОТОрепортаж

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Рятувальники продовжують розбір завалів ТРЦ "Амстор", в який влучила російська ракета 27 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 75 % загальної площі об’єкту. Внаслідок обстрілу торгівельного центру загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.

За медичною допомогою звернулося 65 осіб, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. До робіт залучено 349 осіб та 50 одиниці техніки, з них від ДСНС 152 осіб та 32 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Понад 20 людей загинули, 59 дістали поранення, ще 40 вважають зниклими без вісті.

Раніше міністерство оборони РФ підтвердило завдавання ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. При цьому там твердять, що нібито били по "ангарах зі зброєю", а ТРЦ "не функціонував". Блогер Necro Mancer опублікував фото, на якому видно, що ракети влучили в цивільний об’єкт, а цехи заводу, що стоять неподалік, цілі і неушкоджені.

Також читайте: Сім'ям загиблих і постраждалих унаслідок ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці виплатять матеріальну допомогу, - мер Малецький

Рятувальники розібрали 75% завалів ТРЦ у Кременчуці: Виявлено 8 фрагментів людських тіл 01
Рятувальники розібрали 75% завалів ТРЦ у Кременчуці: Виявлено 8 фрагментів людських тіл 02
Рятувальники розібрали 75% завалів ТРЦ у Кременчуці: Виявлено 8 фрагментів людських тіл 03
Рятувальники розібрали 75% завалів ТРЦ у Кременчуці: Виявлено 8 фрагментів людських тіл 04
Рятувальники розібрали 75% завалів ТРЦ у Кременчуці: Виявлено 8 фрагментів людських тіл 05

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Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Побывал на территории "Амстор" после удара ракетой, первая упала прямо на здание торгового центра. Торговый центр работал, был очень популярен и многолюдный. Много у кого знакомые и родственники были в нём на момент удара. Зрелище удручающее, сплошные руины. Затем заехал на территорию озера, там красивая и популярная зона отдыха, городской парк. Рядом за высоким забором на территории Дормаша упала вторая ракета. Спасло людей, то что это место гораздо выше парковой зоны и находится за бетонным забором, который весь в сквозных трещинах. Иначе бы жертвы были и тут. Твари били среди бела дня в момент когда было многолюдно. Рядом создали алею памяти, люди несут цветы, многие стоят в слезах и плаче.
    Будьте прокляты исполнители преступных приказов фашиста путлера, вас вычислили, места в бункере для вас нет, кровная месть и лютая смерть вас не минует.
  • Єто Другоє
    Від цього всього, що каZZапсіни творять - не відмиються ніколи, абсолютно ніколи.
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Прийде час і будемо жарити на вогні какцабів.
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