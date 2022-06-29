Командир роти ЗСУ затриманий на вимаганні 50 тис. грн хабаря від солдата. ФОТО

Правоохоронці затримали у Миколаєві командира автомобільної роти однієї з військових частин ЗС України за фактами вимагання та одержання коштів від підлеглого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

"За даними слідства, підполковник вимагав від підлеглого солдата щомісячну "винагороду" в сумі 50 тис. грн за нестворення перешкод по службі, непроведення службового розслідування щодо його порушення військової дисципліни та надання звільнень від служби", - йдеться у повідомленні.

29 червня під час одержання частини преміальних коштів у сумі 15 тис. грн, командира затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Також дивіться: Майор Вінницького військомату затриманий на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації, - прокуратура. ФОТО

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру (ч. 3 ст. 368КК України) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.