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Командир роти ЗСУ затриманий на вимаганні 50 тис. грн хабаря від солдата. ФОТО

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Правоохоронці затримали у Миколаєві командира автомобільної роти однієї з військових частин ЗС України за фактами вимагання та одержання коштів від підлеглого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Командир роти ЗСУ затриманий на вимаганні 50 тис. грн хабаря від солдата 01

"За даними слідства, підполковник вимагав від підлеглого солдата щомісячну "винагороду" в сумі 50 тис. грн за нестворення перешкод по службі, непроведення службового розслідування щодо його порушення військової дисципліни та надання звільнень від служби", - йдеться у повідомленні.

Командир роти ЗСУ затриманий на вимаганні 50 тис. грн хабаря від солдата 02

29 червня під час одержання частини преміальних коштів у сумі 15 тис. грн, командира затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

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Командир роти ЗСУ затриманий на вимаганні 50 тис. грн хабаря від солдата 03

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру (ч. 3 ст. 368КК України) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Хотел долю с мутных дел по топливу?
  • bezmegh
    Скільки ментальної кацапні наплодили сучки
  • Александр Товба
    В воєнний час це мародери . До речі , чому не чути про покарання просто мародерів на територіях звільнених від орків ? Вони вичищали разом з кацапньою та після орків магазини , супермаркети оселі , з яких виїхали люди . Так , були поодинокі випадки , коли тероборонці ловили , а так тиша . Так в 2014 тітушок повипускали після того , як вони людей били , вбивали на самому Майдані та на прилеглих вулицях .
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