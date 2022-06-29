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На Сумщині прикордонники збили ударний дрон з вибухівкою. ВІДЕО+ФОТО

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У Сумській області прикордонники зі стрілецької зброї знешкодили БПЛА з вибухівкою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє Держприкордонслужба.

"Прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера на одному із напрямків держрубежу. По повітряній цілі було відкрито прицільний вогонь зі стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на місці падіння зитого дрона залишилася чимала вирва. Від самого ж безпілотника майже нічого не залишилося.

На Сумщині прикордонники збили ударний дрон з вибухівкою 01
На Сумщині прикордонники збили ударний дрон з вибухівкою 02

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