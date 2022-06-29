Прихильник "новоросії" з Макіївки Колесник, який примусово мобілізує людей, має нацистські татуювання. ФОТО
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Мешканець окупованої Макіївки Сергій Колесник, який займається затриманням людей для примусової мобілізації, має нацистські татуювання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі Антон Геращенко.
Він зазначив: "Шанувальник "Новоросії" з окупованої Макіївки не поспішає воювати, та ховається за спиною дружини. Фанат т.зв. "Новоросії" Сергій Колісник не особливо бажає відстоювати свої погляди на фронті, і прикривається дружиною.
Та й наколки у товариша чудові — одразу видно, всіма силами з нацистами бореться!".