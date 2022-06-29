Прихильник "новоросії" з Макіївки Колесник, який примусово мобілізує людей, має нацистські татуювання. ФОТО

Мешканець окупованої Макіївки Сергій Колесник, який займається затриманням людей для примусової мобілізації, має нацистські татуювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі Антон Геращенко.

Він зазначив: "Шанувальник "Новоросії" з окупованої Макіївки не поспішає воювати, та ховається за спиною дружини. Фанат т.зв. "Новоросії" Сергій Колісник не особливо бажає відстоювати свої погляди на фронті, і прикривається дружиною.

Та й наколки у товариша чудові — одразу видно, всіма силами з нацистами бореться!".

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