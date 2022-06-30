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Ворог знищив у Зеленодольську склад, у якому було 40 тонн зерна, - Резніченко. ФОТО

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Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду.

У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.

У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали.

У інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

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Ворог знищив у Зеленодольську склад, у якому було 40 тонн зерна, - Резніченко 01

Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Все що не можуть вкрасти вони палять, суки кінчені, щоб ви всі з голоду здохли, і жодних ніжок Байдена вам суки не буде.
  • 5 копійок
    В 41 році все знищували червоні відступаючи.
  • Gir Mihal
    Нічому, наших телепнів,ніщо не вчить.Після знищення Миколаївского зерносховища треба було вивозити зерно з інших.І ще.Позавчора руцькіє покидьки спалили 10га поля з пшеницею.Ви про що думаєте,коли зерно,яке є,вивозите за кордон?На зерно наступного врожаю?А воно буде?Ви забули,що маєте справу з руцькими покидьками?
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