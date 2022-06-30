Ворог знищив у Зеленодольську склад, у якому було 40 тонн зерна, - Резніченко. ФОТО
2 68419
Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду.
У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.
У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали.
У інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.