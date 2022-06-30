Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ. Зранку вони ведуть штурмові дії поблизу нафтопереробного заводу, - Гайдай. ФОТО

Російські окупанти не полишають намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.

Як інформуєє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ворог не припиняє обстріл території уздовж річки Сіверський Донець. Вогнем росіян уражені обидва береги – і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Майже під постійним вогневим тиском район "Донсоди", - йдеться у повідомленні.

Вчора на Лисичанськ здійснено кілька авіанальотів.

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Гайдай зазначив: "Руйнувань дуже багато. Авіаудари нанесені територією НПЗ та в районі Вовчеярки.У підвальному приміщенні одного із житлових будинків після ліквідації пожежі виявили тіло жінки без ознак життя. Повністю знищено приміщення відділу поліції. До міста регулярно намагаються увірватися диверсанти. Зокрема, в районі Верхньокам'янки вчора одну ДРН було знешкоджено. Сьогодні зранку росіяни ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу. "







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